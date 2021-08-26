Похохочем в этот вечер: свежие анекдоты для веселого продолжения дня
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 86
Не смейте унывать — эти анекдоты поднимут настроение на весь вечер!
— Здравствуйте, это вы проводите курсы уклончивых ответов?
— Весьма вероятно…
Ночь. Постель. Полковник и жена. Ничего не получается. Жена:
— Ну, что с тобой сегодня?
Полковник:
— Да я не в форме.
Жена:
— Ну, так надень.
Как понять, что вы одиноки? Дождитесь августа. Если вам никто не предложил кабачок — вы одиноки.
— Жарко на улице?
— 38 градусов в тени.
— А на солнце?
— Хм. На Солнце — тыщ шесть, наверное…
А знаете ли вы, что шотландские гопники не сидят на корточках, потому что у них там сильные сквозняки.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-