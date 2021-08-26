Похохочем в этот вечер: свежие анекдоты для веселого продолжения дня

Автор
А. Барабан
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Автор
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Похохочем в этот вечер: свежие анекдоты для веселого продолжения дня Новость обновлена 26 августа 2021, 17:37

Не смейте унывать — эти анекдоты поднимут настроение на весь вечер!

— Здравствуйте, это вы проводите курсы уклончивых ответов?

— Весьма вероятно…

Ночь. Постель. Полковник и жена. Ничего не получается. Жена:

— Ну, что с тобой сегодня?

Полковник:

— Да я не в форме.

Жена:

— Ну, так надень.

Как понять, что вы одиноки? Дождитесь августа. Если вам никто не предложил кабачок — вы одиноки.

— Жарко на улице?

— 38 градусов в тени.

— А на солнце?

— Хм. На Солнце — тыщ шесть, наверное…

А знаете ли вы, что шотландские гопники не сидят на корточках, потому что у них там сильные сквозняки.

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