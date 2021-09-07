Веселья много не бывает: самые смешные анекдоты на вечер
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Самые уморительные шутки, которые сделают ваш вечер.
— Бабушка, а что это у вас самогон такой дорогой?
— Это крафтовый самогон гараж эдишн выдержка 12 дней!
Моя пятилетняя дочь только что задала вопрос, на который нет ответа и я боюсь, что он может пробить брешь в ткани пространственно-временного континуума:
"А почему нет кошачьего корма со вкусом мыши?"
— Скажите, а зарплаты у вас хорошие?
— Да, зарплаты хорошие! Цены в магазинах плохие, а зарплаты хорошие…
Вы видели, с какой нежностью, благодарностью, заботой, радостью, добротой, любовью и милосердием смотрят матери на своих новорожденных детей?
Вот я так же смотрю на появляющиеся из банкомата деньги.
Бесконечно можно смотреть на 3 вещи.
Чтобы бесконечно смотреть на неограниченное количество вещей, купите полную версию.
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