Веселья много не бывает: самые смешные анекдоты на вечер

Автор
А. Барабан
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Автор
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Веселья много не бывает: самые смешные анекдоты на вечер Новость обновлена 07 сентября 2021, 17:24

Самые уморительные шутки, которые сделают ваш вечер.

— Бабушка, а что это у вас самогон такой дорогой?

— Это крафтовый самогон гараж эдишн выдержка 12 дней!

Моя пятилетняя дочь только что задала вопрос, на который нет ответа и я боюсь, что он может пробить брешь в ткани пространственно-временного континуума:

"А почему нет кошачьего корма со вкусом мыши?"

— Скажите, а зарплаты у вас хорошие?

— Да, зарплаты хорошие! Цены в магазинах плохие, а зарплаты хорошие…

Вы видели, с какой нежностью, благодарностью, заботой, радостью, добротой, любовью и милосердием смотрят матери на своих новорожденных детей?

Вот я так же смотрю на появляющиеся из банкомата деньги.

Бесконечно можно смотреть на 3 вещи.

Чтобы бесконечно смотреть на неограниченное количество вещей, купите полную версию.

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