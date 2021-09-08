Не оставьте грусти шансов: порция смешных анекдотов на утро
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Чем старше я становлюсь, тем больше у меня увлечений, которые можно делать лёжа.
Профессор задаёт вопрос студенту:
- Что необходимо сделать в первую очередь для успешной модернизации страны?
- Снизить цены на бесплатное образование!
- Ты чего такой хмурый?
- Да сегодня один раздолбай меня зуба лишил и деньги отобрал!
- Гопник что ли?
- Не, стоматолог!
У неё должны быть: образование, имущество, внешность фотомодели, идеальная кожа, белоснежные зубы, аппетитная грудь. Она должна уметь: всё в постели, готовить, убирать, стирать, не просить денег.
А он — Виталик.
Вот ты вроде молодой, молодой… а потом — Бац! и начинаешь говорить "Вот такие пироги"