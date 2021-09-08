Не оставьте грусти шансов: порция смешных анекдотов на утро

Автор
А. Барабан
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Автор
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Не оставьте грусти шансов: порция смешных анекдотов на утро Новость обновлена 07 сентября 2021, 20:41

Забавная подборка анекдотов для вашей улыбки.

Чем старше я становлюсь, тем больше у меня увлечений, которые можно делать лёжа.

Профессор задаёт вопрос студенту:

- Что необходимо сделать в первую очередь для успешной модернизации страны?

- Снизить цены на бесплатное образование!

- Ты чего такой хмурый?

- Да сегодня один раздолбай меня зуба лишил и деньги отобрал!

- Гопник что ли?

- Не, стоматолог!

У неё должны быть: образование, имущество, внешность фотомодели, идеальная кожа, белоснежные зубы, аппетитная грудь. Она должна уметь: всё в постели, готовить, убирать, стирать, не просить денег.

А он — Виталик.

Вот ты вроде молодой, молодой… а потом — Бац! и начинаешь говорить "Вот такие пироги"