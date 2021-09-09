Четверг — это маленькая пятница: веселые анекдоты на вечер
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 144
При поклейке обоев главное — чтобы пузырей не было. Вот мы с кумом взяли четыре пузыря, стали клеить — ничего не получилось!
Как мне нравятся все эти инстаграммеры, блогеры, тик-токеры. Такие они классные, такие милые, такие мимимишные, как котята. Так бы взял и утопил.
С подругой брали в питомнике хорька. Нам рассказывали об их привычках, подводных камнях и условиях содержания. Небольшая выдержка из разговора: "Если хорёк сдох, не спешите его закапывать или выбрасывать, подождите пока не завоняет. В большинстве случаев он просто спит".
- Хочу, чтобы было пять выходных!
- Почему пять?
- Ну, суббота и воскресенье и так выходные…
Люди, прошедшие чипирование, видят сны с рекламой.