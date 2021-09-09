Четверг — это маленькая пятница: веселые анекдоты на вечер

Автор
А. Барабан
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Четверг — это маленькая пятница: веселые анекдоты на вечер Новость обновлена 09 сентября 2021, 17:29

Подборка отборнейших анекдотов, которая заставит вас смеяться целый вечер.

При поклейке обоев главное — чтобы пузырей не было. Вот мы с кумом взяли четыре пузыря, стали клеить — ничего не получилось!

Как мне нравятся все эти инстаграммеры, блогеры, тик-токеры. Такие они классные, такие милые, такие мимимишные, как котята. Так бы взял и утопил.

С подругой брали в питомнике хорька. Нам рассказывали об их привычках, подводных камнях и условиях содержания. Небольшая выдержка из разговора: "Если хорёк сдох, не спешите его закапывать или выбрасывать, подождите пока не завоняет. В большинстве случаев он просто спит".

- Хочу, чтобы было пять выходных!

- Почему пять?

- Ну, суббота и воскресенье и так выходные…

Люди, прошедшие чипирование, видят сны с рекламой.