Четверг — это маленькая пятница: веселые анекдоты на вечер

С подругой брали в питомнике хорька. Нам рассказывали об их привычках, подводных камнях и условиях содержания. Небольшая выдержка из разговора: "Если хорёк сдох, не спешите его закапывать или выбрасывать, подождите пока не завоняет. В большинстве случаев он просто спит".