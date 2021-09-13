С Днем программиста: веселые шутки и анекдоты об айтишниках на утро

Зовет директор к себе программистов и сисадмина. — Какая сволочь удалила мой доступ к сети! Уволю на хрен! — ???? — Еще раз спрашиваю — кто удалил? Сисадмин: — Я не удалял… Программисты: — Мы тоже не удаляли! — Тогда объясните мне, что это? Вот папка "Сетевые подключения", видите? А вот значок — "Удаленный доступ к сети"… Последний раз спрашиваю — по—хорошему — КТО УДАЛИЛ???!!!