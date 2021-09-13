С Днем программиста: веселые шутки и анекдоты об айтишниках на утро
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 89
— Как отличить наркомана от программиста?
— Задать контрольный вопрос — что для вас значит фраза: — Отдай винт, а то я твою маму продам?
Зовет директор к себе программистов и сисадмина. — Какая сволочь удалила мой доступ к сети! Уволю на хрен! — ???? — Еще раз спрашиваю — кто удалил? Сисадмин: — Я не удалял… Программисты: — Мы тоже не удаляли! — Тогда объясните мне, что это? Вот папка "Сетевые подключения", видите? А вот значок — "Удаленный доступ к сети"… Последний раз спрашиваю — по—хорошему — КТО УДАЛИЛ???!!!
Зачем к устройству с "интуитивно-понятным интерфейсом" инструкция на 100+ страниц?
Один программист любил компьютеры, и однажды его застукали за этим делом.
Программиста спрашивают:
— Сколько у вас детей?
— Два сына.
— А сколько им лет?
После паузы:
— Один на компе играет, а второй нет.