Укр

С Днем программиста: веселые шутки и анекдоты об айтишниках на утро

Автор
А. Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
89
С Днем программиста: веселые шутки и анекдоты об айтишниках на утро Новость обновлена 13 сентября 2021, 01:17

Забавная подборка свежих анекдотов, которая не даст вам скучать.

— Как отличить наркомана от программиста?

— Задать контрольный вопрос — что для вас значит фраза: — Отдай винт, а то я твою маму продам?

Зовет директор к себе программистов и сисадмина. — Какая сволочь удалила мой доступ к сети! Уволю на хрен! — ???? — Еще раз спрашиваю — кто удалил? Сисадмин: — Я не удалял… Программисты: — Мы тоже не удаляли! — Тогда объясните мне, что это? Вот папка "Сетевые подключения", видите? А вот значок — "Удаленный доступ к сети"… Последний раз спрашиваю — по—хорошему — КТО УДАЛИЛ???!!!

Зачем к устройству с "интуитивно-понятным интерфейсом" инструкция на 100+ страниц?

Один программист любил компьютеры, и однажды его застукали за этим делом.

Программиста спрашивают:

— Сколько у вас детей?

— Два сына.

— А сколько им лет?

После паузы:

— Один на компе играет, а второй нет.