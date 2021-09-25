Ударная доза положительных эмоций: прикольные анекдоты на день
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 31
Забавная подборка свежих анекдотов, которая не даст вам скучать
— Дорогой, мне кажется я склонна к полноте.
— Что ты, дорогая, ты просто много жрешь.
У семилетней Алисы стали выпадать молочные зубы. Аккуратно складывает их в коробочку.
— Алиса, ты зачем это делаешь? — спрашивают её.
— Пригодятся ещё…
Почему в самолёт, независимо от веса пассажира, можно брать определённый вес багажа? Было бы справедливо, что меньше весишь — можешь брать чемодан тяжелее!
— Саш, в последний раз спрашиваю про подарок. Ты не передумал?
— Нет! Я — взрослый мужчина, и мне точно нужен радиоуправляемый вертолет!
Когда я хожу с мужем по магазинам и он говорит: — Я расплачусь! Мне кажется он хочет поменять ударение…
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-