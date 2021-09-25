Укр

Ударная доза положительных эмоций: прикольные анекдоты на день

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Ударная доза положительных эмоций: прикольные анекдоты на день Новость обновлена 25 сентября 2021, 11:07

Забавная подборка свежих анекдотов, которая не даст вам скучать

— Дорогой, мне кажется я склонна к полноте.

— Что ты, дорогая, ты просто много жрешь.

У семилетней Алисы стали выпадать молочные зубы. Аккуратно складывает их в коробочку.

— Алиса, ты зачем это делаешь? — спрашивают её.

— Пригодятся ещё…

Почему в самолёт, независимо от веса пассажира, можно брать определённый вес багажа? Было бы справедливо, что меньше весишь — можешь брать чемодан тяжелее!

— Саш, в последний раз спрашиваю про подарок. Ты не передумал?

— Нет! Я — взрослый мужчина, и мне точно нужен радиоуправляемый вертолет!

Когда я хожу с мужем по магазинам и он говорит: — Я расплачусь! Мне кажется он хочет поменять ударение…

Теги:
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