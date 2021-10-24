Смешные анекдоты о свекрови, которые поднимут настроение любой невестке
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- Значит, вы видели, как преступник задушил вашу свекровь?
- Видела, господин судья.
- Почему же вы не бросились на помощь?
- Я хотела, но увидела, что он сам справляется…
Приходит свекровь в гости и говорит невестке:
- У меня для тебя две новости: одна плохая, а другая хорошая!
- Мама, я вижу, что вы живы и здоровы, а какая хорошая новость?
Съездила свекровь в гости к невестке, побывала у дочери и рассказывает подруге:
- У моей дочки хороший муж, он посуду и полы моет, стирает и готовит, а вот сыну не повезло, невестка и готовить не умеет, и посуду не моет!
Муж с женой едут на машине и ссорятся. Проезжают одну деревню и видят пару свиней. Муж и говорит:
- Это случайно не твои родственники?
- Да, мои, свекор со свекровью!
Разговор двух подруг:
- Недавно моя свекровь посетила выставку змей.
- Ну и как?
- Заняла первое место!