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Смешные анекдоты о свекрови, которые поднимут настроение любой невестке

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Смешные анекдоты о свекрови, которые поднимут настроение любой невестке Новость обновлена 24 октября 2021, 10:56

Очень забавная новая порция анекдотов, которые сделают ваш день незабываемым

- Значит, вы видели, как преступник задушил вашу свекровь?

- Видела, господин судья.

- Почему же вы не бросились на помощь?

- Я хотела, но увидела, что он сам справляется…

Приходит свекровь в гости и говорит невестке:

- У меня для тебя две новости: одна плохая, а другая хорошая!

- Мама, я вижу, что вы живы и здоровы, а какая хорошая новость?

Съездила свекровь в гости к невестке, побывала у дочери и рассказывает подруге:

- У моей дочки хороший муж, он посуду и полы моет, стирает и готовит, а вот сыну не повезло, невестка и готовить не умеет, и посуду не моет!

Муж с женой едут на машине и ссорятся. Проезжают одну деревню и видят пару свиней. Муж и говорит:

- Это случайно не твои родственники?

- Да, мои, свекор со свекровью!

Разговор двух подруг:

- Недавно моя свекровь посетила выставку змей.

- Ну и как?

- Заняла первое место!

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты