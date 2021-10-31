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Лучшие анекдоты ко Дню автомобилиста-2021, которые настроение поднимут всем

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Лучшие анекдоты ко Дню автомобилиста-2021, которые настроение поднимут всем

В Украине 31 октября отмечают свой праздник все автомобилисты и дорожники страны. "Телеграф" дарит порцию смешных шуток к празднику

Девушка-водитель сбивает пешехода, выходит из авто и говорит ему:

— Я уже 7 лет вожу автомобиль, а вот вам нужно было идти осторожнее.

Пешеход:

— Да! Ну тогда ко мне не может быть никаких претензий, так как я хожу уже 45 лет…

Не сердись, если тебя подрезала какая то крутая тачка, с крайнего правого ряда прямо перед твоим капотом повернув налево, через двойную сплошную…

Просто уважаемый человек опаздывает на свидание, в гей-клуб…

В результате лобового столкновения полностью смят автомобиль "Ока". Патрульные разыскивают насекомое, которое после столкновения скрылось с места происшествия.

Вот пишут "автоледи". А почему в отношении мужиков не напишут "автолорд"? Сексизм какой-то и двойные стандарты!

Плакатик на заднем борту грузовика: "Внимание! Наш автомобиль уже вышел победителем в десяти дорожных происшествиях".

Теги:
#Шутки #Юмор #День автомобилиста #Анекдоты