Лучшие анекдоты ко Дню автомобилиста-2021, которые настроение поднимут всем
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Девушка-водитель сбивает пешехода, выходит из авто и говорит ему:
— Я уже 7 лет вожу автомобиль, а вот вам нужно было идти осторожнее.
Пешеход:
— Да! Ну тогда ко мне не может быть никаких претензий, так как я хожу уже 45 лет…
Не сердись, если тебя подрезала какая то крутая тачка, с крайнего правого ряда прямо перед твоим капотом повернув налево, через двойную сплошную…
Просто уважаемый человек опаздывает на свидание, в гей-клуб…
В результате лобового столкновения полностью смят автомобиль "Ока". Патрульные разыскивают насекомое, которое после столкновения скрылось с места происшествия.
Вот пишут "автоледи". А почему в отношении мужиков не напишут "автолорд"? Сексизм какой-то и двойные стандарты!
Плакатик на заднем борту грузовика: "Внимание! Наш автомобиль уже вышел победителем в десяти дорожных происшествиях".