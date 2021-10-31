Лучшие анекдоты ко Дню автомобилиста-2021, которые настроение поднимут всем

Девушка-водитель сбивает пешехода, выходит из авто и говорит ему:

— Я уже 7 лет вожу автомобиль, а вот вам нужно было идти осторожнее.

Пешеход:

— Да! Ну тогда ко мне не может быть никаких претензий, так как я хожу уже 45 лет…