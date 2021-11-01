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Остановите осень! Мне зимовать не с кем: смешные шутки в осеннюю пору

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Остановите осень! Мне зимовать не с кем: смешные шутки в осеннюю пору Новость обновлена 01 ноября 2021, 17:52

Классные анекдоты об осени, которые поднимут настроение даже самому грустному человеку

Планы на осень:

1. Восторгаться золотом и багрянцем лесов.

2. Набирать полные лукошки грибов.

3. Махать вслед стаям перелетных птиц.

4. Помогать белочкам собирать орешки на зиму.

5. Закапывать в листья всех, кто ноет об осенней депрессии.

— Какие планы на осень?

— Буду бухать, больше ничего делать не буду. Иногда еще плакать планировал.

— Зачем?

— Я художник, я так вижу.

Звонок на радиостанцию:

— У моей тещи в ноябре день рождения, ей исполняется 85 лет, у нее 4-х комнатная квартира. Передайте, пожалуйста, ей песню "Последняя осень".

"Осень. Капли дождя печально стучали в окно. Ветер завывал словно раненый волк. Казалось, это само небо плачет как малое дитя. В такую погоду так хочется завернуться в тёплый плед…" — Петрович, по—моему, ты как-то не так пишешь объяснительную по поводу опоздания на работу.

— Папа, а куда потом попадают осенние листья, которые падают с деревьев?

— В Инстаграм, сынок, в Инстаграм.

Теги:
#Смех #Юмор #Анекдоты