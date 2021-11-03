Гранату нужно кидать так, чтобы кроме вас еще кого-нибудь убило: смешные анекдоты про военных
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В помещение роты заходит старшина и обращается к солдатам:
- Товарищи солдаты, кто может починить рацию на БМП?
- Товарищ прапорщик, а рация на лампах или на полупроводниках?
- Для особо тупых повторяю: рация на БМП.
Самовольщик pассказывает своемy пpиятелю:
- Вдpyг вижy — на yглy стоит военный полицейский и смотpит на меня так бyдто y меня нет yвольнительной.
- И что же ты сделал?
- Я посмотpел на него так, бyдто она y меня есть.
У генерала родился внук. Чтобы узнать, на кого он похож, генерал посылает в роддом адьютанта.
- На вас! — радостно сообщает вернувшийся адьютант.
- Вот это да! Докладывай детали!
- Внучек ваш лысый, пузатый, ничего не соображает и все время орет.
Генерал обходит казармы. Заходит в одну, потягивает носом воздух, морщится и спрашивает:
— Чем это здесь воняет?
Дневальный подскочил, рапортует:
— Не могу знать, товарищ генерал! Пока вас не было, ничем не воняло!
Два солдата убирают территорию части и один из них спрашивает другого:
— А правда, что земля круглая?
— Не скажи это старшине, а то ровнять заставит.