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Гранату нужно кидать так, чтобы кроме вас еще кого-нибудь убило: смешные анекдоты про военных

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Гранату нужно кидать так, чтобы кроме вас еще кого-нибудь убило: смешные анекдоты про военных Новость обновлена 03 ноября 2021, 12:32

Смешные анекдоты про армейцев, которые поднимут вам настроение.

В помещение роты заходит старшина и обращается к солдатам:

- Товарищи солдаты, кто может починить рацию на БМП?

- Товарищ прапорщик, а рация на лампах или на полупроводниках?

- Для особо тупых повторяю: рация на БМП.

Самовольщик pассказывает своемy пpиятелю:

- Вдpyг вижy — на yглy стоит военный полицейский и смотpит на меня так бyдто y меня нет yвольнительной.

- И что же ты сделал?

- Я посмотpел на него так, бyдто она y меня есть.

У генерала родился внук. Чтобы узнать, на кого он похож, генерал посылает в роддом адьютанта.

- На вас! — радостно сообщает вернувшийся адьютант.

- Вот это да! Докладывай детали!

- Внучек ваш лысый, пузатый, ничего не соображает и все время орет.

Генерал обходит казармы. Заходит в одну, потягивает носом воздух, морщится и спрашивает:

— Чем это здесь воняет?

Дневальный подскочил, рапортует:

— Не могу знать, товарищ генерал! Пока вас не было, ничем не воняло!

Два солдата убирают территорию части и один из них спрашивает другого:

— А правда, что земля круглая?

— Не скажи это старшине, а то ровнять заставит.

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