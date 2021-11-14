Мудрость — это когда в тебе есть вино: лучшие анекдоты ко Дню винодела Украины

Как украинцы меняют вкусы европейцев и готовы ли мы отказаться от сахара, что пьют врачи отдельно от пациентов, как крупные инвесторы взаимодействуют с государством и обществом – проекту #БизнесТелеграф обо всем этом рассказал Андрей Бублик, директор по корпоративным связям и устойчивому развитию «Кока-Кола Бевериджис Украина»