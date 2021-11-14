Мудрость — это когда в тебе есть вино: лучшие анекдоты ко Дню винодела Украины
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Красное вино хорошо подходит к мясу, а раз уж я полностью состою из мяса, то кто я такой, чтобы сопротивляться.
Отдыхаю в Грузии, под большим домом небольшой магазин. Прохожу мимо, тут хозяин подзывает:
- Падхади дарагой, пробуй чачу, белий вино, красний вино.
Спрашиваю:
- А красное вино пить полезно?
- Канэшна палезно дарагой, пасматри какой дом пастроил.
В магазине алкогольных напитков:
- Давайте я помогу Вам. Вас интересует вино какого географического происхождения?
- Меня интересует вино географического происхождения "До 300 гривен".
Рафинированные эстеты пьют вино, которое сами долго выбирали в элитном алкомаркете. Расчетливые и экономные пьют практически все, что покупают другие.
Пригласил к себе домой девушку. Посоветуйте, какое вино лучше подойдет к куриной мивине?