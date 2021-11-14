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Мудрость — это когда в тебе есть вино: лучшие анекдоты ко Дню винодела Украины

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Мудрость — это когда в тебе есть вино: лучшие анекдоты ко Дню винодела Украины Новость обновлена 14 ноября 2021, 12:17

Во второе воскресенье ноября свой профессиональный праздник отмечают украинские виноделы. Юморные анекдоты к празднику, которые поднимут настроение на хуже вина

Красное вино хорошо подходит к мясу, а раз уж я полностью состою из мяса, то кто я такой, чтобы сопротивляться.

Отдыхаю в Грузии, под большим домом небольшой магазин. Прохожу мимо, тут хозяин подзывает:

- Падхади дарагой, пробуй чачу, белий вино, красний вино.

Спрашиваю:

- А красное вино пить полезно?

- Канэшна палезно дарагой, пасматри какой дом пастроил.

В магазине алкогольных напитков:

- Давайте я помогу Вам. Вас интересует вино какого географического происхождения?

- Меня интересует вино географического происхождения "До 300 гривен".

Рафинированные эстеты пьют вино, которое сами долго выбирали в элитном алкомаркете. Расчетливые и экономные пьют практически все, что покупают другие.

Пригласил к себе домой девушку. Посоветуйте, какое вино лучше подойдет к куриной мивине? 

Теги:
#Шутки #Юмор #Праздники #Анекдоты #День винодела