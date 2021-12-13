Ковид придумали греки - чтобы весь мир выучил греческий алфавит: смешные анекдоты обо всем на свете

Забавные анекдоты для хорошего настроения в этот хмурый день

Поднимите себе и своим близким настроение в этот грустный понедельник. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые заставят смеяться до слез.

Мама, я сегодня приведу домой своего парня. — А он хороший мальчик? — Да. Не пьёт, не курит, матом не ругается. — Какой-то он у тебя скучноватый, доченька…

Говорят, что собака — друг человека. Надеюсь, этот огромный ротвейлер без намордника бежит, чтобы узнать, как у меня дела.

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Вчера с женой решили поиграть в ролевую игру «Доктор и пациент». Полночи просидел под дверью — без талончика не принимала…

— Мне доктор спирт выписал. — А может быть, спорт? — Может, и спорт… Попробуй, разбери его почерк!

Белая зарплата, как снег — быстро тает, а черная, как уголь — с ней тепло.

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