Ковид придумали греки - чтобы весь мир выучил греческий алфавит: смешные анекдоты обо всем на свете
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Забавные анекдоты для хорошего настроения в этот хмурый день
Поднимите себе и своим близким настроение в этот грустный понедельник. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые заставят смеяться до слез.
Мама, я сегодня приведу домой своего парня.
— А он хороший мальчик?
— Да. Не пьёт, не курит, матом не ругается.
— Какой-то он у тебя скучноватый, доченька…
Говорят, что собака — друг человека. Надеюсь, этот огромный ротвейлер без намордника бежит, чтобы узнать, как у меня дела.
Вчера с женой решили поиграть в ролевую игру «Доктор и пациент». Полночи просидел под дверью — без талончика не принимала…
— Мне доктор спирт выписал.
— А может быть, спорт?
— Может, и спорт… Попробуй, разбери его почерк!
Белая зарплата, как снег — быстро тает, а черная, как уголь — с ней тепло.
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