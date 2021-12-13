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Ковид придумали греки - чтобы весь мир выучил греческий алфавит: смешные анекдоты обо всем на свете

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Ковид придумали греки - чтобы весь мир выучил греческий алфавит: смешные анекдоты обо всем на свете

Забавные анекдоты для хорошего настроения в этот хмурый день

Поднимите себе и своим близким настроение в этот грустный понедельник. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые заставят смеяться до слез.

Мама, я сегодня приведу домой своего парня.

— А он хороший мальчик?

— Да. Не пьёт, не курит, матом не ругается.

— Какой-то он у тебя скучноватый, доченька…

Говорят, что собака — друг человека. Надеюсь, этот огромный ротвейлер без намордника бежит, чтобы узнать, как у меня дела.

Вчера с женой решили поиграть в ролевую игру «Доктор и пациент». Полночи просидел под дверью — без талончика не принимала…

— Мне доктор спирт выписал.

— А может быть, спорт?

— Может, и спорт… Попробуй, разбери его почерк!

Белая зарплата, как снег — быстро тает, а черная, как уголь — с ней тепло.

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о дочерях, вам сюда.

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