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По жизни идут вместе те люди, чьим тараканам просто по пути: веселые шутки на утро

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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По жизни идут вместе те люди, чьим тараканам просто по пути: веселые шутки на утро

Забавные анекдоты для хорошего настроения в этот день

Сделайте весело себе и своим близким в эту пятницу. "Телеграф" подготовил новую порцию уморительных шуток для поднятия настроения.

- Эх, друзья мои, когда-нибудь я покажу вам одно местечко, где можно славно поохотиться на тигров. Но придется выждать часа полтора.

- В засаде?

- Да нет, у них там в первом отделении воздушные акробаты…

- Вы с ребенком едете поздно ночью по заброшенной дороге и натыкаетесь на фургон, полный денег, а его водитель умер с явными признаками сердечного приступа. Какой урок вы преподадите вашему ребенку?

- Поднимая тяжести, следует сгибать ноги, а не спину.

- Катя, зачем тебе большая сковорода?

- Когда есть настроение, а мой Вася голодный, чтобы вкусно его накормить.

- А когда нет настроения?

- Чтобы ею защищаться от голодного Васи.

Из объяснений в полиции. Вернулся домой на третий день пьянки. Объяснял жене, что много работаю, и организм требует перезагрузки. Перезагрузила сковородой.

У знакомых в детском саду состоялась массовая драка. В родительском чате еле-еле выяснили причину.

Кто-то из детей стал требовать, чтобы именно его стали называть Омикрон, потому что он самый сильный в группе!

Еще больше смешных анекдотов на утро в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о дочерях, вам сюда.

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#Шутки #Юмор #Анекдоты