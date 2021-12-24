По жизни идут вместе те люди, чьим тараканам просто по пути: веселые шутки на утро
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Сделайте весело себе и своим близким в эту пятницу. "Телеграф" подготовил новую порцию уморительных шуток для поднятия настроения.
- Эх, друзья мои, когда-нибудь я покажу вам одно местечко, где можно славно поохотиться на тигров. Но придется выждать часа полтора.
- В засаде?
- Да нет, у них там в первом отделении воздушные акробаты…
- Вы с ребенком едете поздно ночью по заброшенной дороге и натыкаетесь на фургон, полный денег, а его водитель умер с явными признаками сердечного приступа. Какой урок вы преподадите вашему ребенку?
- Поднимая тяжести, следует сгибать ноги, а не спину.
- Катя, зачем тебе большая сковорода?
- Когда есть настроение, а мой Вася голодный, чтобы вкусно его накормить.
- А когда нет настроения?
- Чтобы ею защищаться от голодного Васи.
Из объяснений в полиции. Вернулся домой на третий день пьянки. Объяснял жене, что много работаю, и организм требует перезагрузки. Перезагрузила сковородой.
У знакомых в детском саду состоялась массовая драка. В родительском чате еле-еле выяснили причину.
Кто-то из детей стал требовать, чтобы именно его стали называть Омикрон, потому что он самый сильный в группе!
Еще больше смешных анекдотов на утро в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о дочерях, вам сюда.