Подруга отслужила в армии. Мужиком так и не стала: юморные анекдоты этим утром

- Я вчера заказал у вас холодильник, сегодня утром привезли. Меня не устраивает качество, я хочу вернуть свои деньги!

- Что случилось с холодильником? Он не работает?

- Откуда я знаю — работает, не работает… Он в дверь не проходит!