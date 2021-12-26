Укр

Подруга отслужила в армии. Мужиком так и не стала: юморные анекдоты этим утром

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
134
Подруга отслужила в армии. Мужиком так и не стала: юморные анекдоты этим утром

Смешные шутки, которые поднимут вам настроение

Поднимите себе и своим близким настроение в это утро. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые улыбнут.

- Я вчера заказал у вас холодильник, сегодня утром привезли. Меня не устраивает качество, я хочу вернуть свои деньги!

- Что случилось с холодильником? Он не работает?

- Откуда я знаю — работает, не работает… Он в дверь не проходит!

Папаша лежит на диване и читает газету. В комнату врывается разъяренная жена с сыном и говорит отцу:

- Вот поговори со своим сыном. Он не слушается ни одного моего слова!

Папаша сыну:

- Да как ты смеешь, ты что думаешь, что ты лучше меня?!

Бабка торгующая цветами говорит проходящему мимо мужику.

- Милок, купи букетик, неделю стоять будет.

- Правда?! Давай четыре!

Спросил племянника:

- Сколько лет твоему папе?

- Пять.

- Как это пять?

- Ну, он же стал папой, только когда я родился…

На семинаре по математическому анализу:

- Студент, Вы сделали домашнее задание?

- Нет.

- Почему?

- Времени не было…

- Девки?

- Нет.

- Студент, Вы меня огорчаете.

Еще больше смешных анекдотов на утро в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о мужчинах, вам сюда.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты