Подруга отслужила в армии. Мужиком так и не стала: юморные анекдоты этим утром
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Поднимите себе и своим близким настроение в это утро. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые улыбнут.
- Я вчера заказал у вас холодильник, сегодня утром привезли. Меня не устраивает качество, я хочу вернуть свои деньги!
- Что случилось с холодильником? Он не работает?
- Откуда я знаю — работает, не работает… Он в дверь не проходит!
Папаша лежит на диване и читает газету. В комнату врывается разъяренная жена с сыном и говорит отцу:
- Вот поговори со своим сыном. Он не слушается ни одного моего слова!
Папаша сыну:
- Да как ты смеешь, ты что думаешь, что ты лучше меня?!
Бабка торгующая цветами говорит проходящему мимо мужику.
- Милок, купи букетик, неделю стоять будет.
- Правда?! Давай четыре!
Спросил племянника:
- Сколько лет твоему папе?
- Пять.
- Как это пять?
- Ну, он же стал папой, только когда я родился…
На семинаре по математическому анализу:
- Студент, Вы сделали домашнее задание?
- Нет.
- Почему?
- Времени не было…
- Девки?
- Нет.
- Студент, Вы меня огорчаете.
Еще больше смешных анекдотов на утро в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о мужчинах, вам сюда.