Китай предложил помощь в импортозамещении россиян: анекдоты на злобу дня

Смех — это лучшее "лекарство" от паники и плохого настроения

Судя по скорости появления среди украинского населения новых анекдотов и не скажешь, что идет уже 36-й день противостояния Украины вражеским путинским войскам. Ранее мы уже делились с вами анекдотами о рашистах, а в этот раз собрали очередную подборку шуток о недружественной нам стране и ее лидера, кровавого диктатора путина.

Россияне мечтали вернуться в СССР, когда было всё дешевое. И вот теперь у них много дешевой нефти, дешевого газа, дешевого золота и дешевых рублей.

Россияне не единодушны в ответе на санкции Запада. Если 95% из них спокойно отказались от пенсионных накоплений, капитального ремонта домов и бесплатной медицины, то 5% пока еще не в силах остаться без устриц и фуагра.

Хорошие импортные продукты улучшают качество жизни россиян, но их уничтожают. Правительство рф ухудшает качество жизни россиян, но его холят и лелеют. Почему не наоборот? Где логика?

Где-то в голове путина: Абсолютная пожизненная власть в стране — такая сладкая штука, что чем ее лишиться, лучше сгореть вместе со всей страной и со всем миром.

- НАТО окружило россию, американцы угрожают санкциями… А давайте ответим асимметрично! - Так, владимир владимирович, ларьки у метро уже сносили…

Ранее сеть взорвалась потоком фотожаб и мемов о постоянных попытках российских оккупантов атаковать село Чернобаевка. "Телеграф" собрал для вас самые лучшие.

Также "Телеграф" делился фотожабами на фото главы Николаевской ОГА Виталия Кима. А если этой подборки шуток и мемчиков вам было мало, предлагаем посмотреть предыдущую, где мы объясняли, почему Украина обязательно победит.