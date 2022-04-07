История россии в шести словах: "А потом все стало еще хуже": лучшие шутки
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Даже в такой сложнейшей ситуации, как война, украинцы не теряют присутствия духа и чувства юмора. В сети набралось множество анекдотов и шуток про путина и россиян, которые поднимут настроение всем украинцам.
медведев предупредил путина, что если из-за санкций у него перестанет работать айфон, то он обидится и уйдёт в оппозицию.
Москали! У нас начинаются огороды! А лопата в руках украинской женщины — это вам не Джавелины! Закопаем вместе с картофелем!
В россии: презервативы и прокладки настолько подорожали, что дешевле забеременеть и родить.
Когда телевизор сообщает, что россия сверхдержава, народ верит, а когда телевизор сообщает, что сахара достаточно — народ почему-то не верит.
Чтобы ваше настроение и дальше было веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток: о санкциях в россии и смерти путина.
Ранее сеть взорвалась фотожабами на фото главы Николаевской ОГА Виталия Кима. "Телеграф" собрал для вас лучшие.