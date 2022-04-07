История россии в шести словах: "А потом все стало еще хуже": лучшие шутки

Даже в такой сложнейшей ситуации, как война, украинцы не теряют присутствия духа и чувства юмора. В сети набралось множество анекдотов и шуток про путина и россиян, которые поднимут настроение всем украинцам.

медведев предупредил путина, что если из-за санкций у него перестанет работать айфон, то он обидится и уйдёт в оппозицию.

Москали! У нас начинаются огороды! А лопата в руках украинской женщины — это вам не Джавелины! Закопаем вместе с картофелем!

В россии: презервативы и прокладки настолько подорожали, что дешевле забеременеть и родить.

Когда телевизор сообщает, что россия сверхдержава, народ верит, а когда телевизор сообщает, что сахара достаточно — народ почему-то не верит.

Чтобы ваше настроение и дальше было веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток: о санкциях в россии и смерти путина.

Ранее сеть взорвалась фотожабами на фото главы Николаевской ОГА Виталия Кима. "Телеграф" собрал для вас лучшие.