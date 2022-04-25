Внимание! Мавзолею срочно нужен свежий Володя! — лучшие шутки о путине

Несмотря на войну, украинцы не теряют позитива и оптимизма

Пока российский "фюрер" продолжает издавать указы по вторжению армии рф на украинскую территорию, украинцы активно шутят о его недальновидности, глупости и даже о смерти.

Ранее "Телеграф" публиковал лучшие мемы и смешные картинки о неудачах российских оккупантов в Украине, а теперь представляем вашему вниманию подборку приколов только о маразматике путине.

Читаем заговор на ночь: Воздушная тревога, перейди до Таганрога, из Таганрога до Питера и бункерного пи*ара.

- владим владимирич, вам здесь бандеровцы звонят, пи*араса спрашивают… - То до лаврова, я ху*ло!!!

Пришел путин к гадалке. - В ближайшее время у тебя будут две новости, одна хорошая, другая плохая… - Какая плохая? - Ты проигрываешь войну в Украине… - А хорошая? - В россии об этом никто не узнает!

- товарищ майор, там украинцы пришли, просят политическое у*бище… - Может политическое убежище? - Да нет, говорят они за путиным.

Благодаря невероятно удачной внешней политике путина, у нас всегда будут полные холодильники. Директор Ростовского морга.

путин вскакивает среди ночи в холодном поту и с криками… Кабаева спрашивает: - Вова, что случилось? - Какой-то мне приснился ужас! Словно сижу я в зале, а на трибуне Зеленский что-то рассказывает…

Чтобы ваше настроение и дальше было веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток о санкциях в россии и смерти путина.