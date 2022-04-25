Внимание! Мавзолею срочно нужен свежий Володя! — лучшие шутки о путине
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Пока российский "фюрер" продолжает издавать указы по вторжению армии рф на украинскую территорию, украинцы активно шутят о его недальновидности, глупости и даже о смерти.
Ранее "Телеграф" публиковал лучшие мемы и смешные картинки о неудачах российских оккупантов в Украине, а теперь представляем вашему вниманию подборку приколов только о маразматике путине.
Читаем заговор на ночь: Воздушная тревога, перейди до Таганрога, из Таганрога до Питера и бункерного пи*ара.
- владим владимирич, вам здесь бандеровцы звонят, пи*араса спрашивают…
- То до лаврова, я ху*ло!!!
Пришел путин к гадалке.
- В ближайшее время у тебя будут две новости, одна хорошая, другая плохая…
- Какая плохая?
- Ты проигрываешь войну в Украине…
- А хорошая?
- В россии об этом никто не узнает!
- товарищ майор, там украинцы пришли, просят политическое у*бище…
- Может политическое убежище?
- Да нет, говорят они за путиным.
Благодаря невероятно удачной внешней политике путина, у нас всегда будут полные холодильники. Директор Ростовского морга.
путин вскакивает среди ночи в холодном поту и с криками… Кабаева спрашивает:
- Вова, что случилось?
- Какой-то мне приснился ужас! Словно сижу я в зале, а на трибуне Зеленский что-то рассказывает…
Чтобы ваше настроение и дальше было веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток о санкциях в россии и смерти путина.