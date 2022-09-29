Как назвать мобилизацию в россии? — Оrk and Travel: свежие анекдоты на злобу дня

Смех – это лучшее лекарство против паники, переживаний и плохого настроения

Украинский народ не теряет оптимизма даже во время войны и в каждом действии российских оккупантов находит что-то смешное. В сети уже набралось множество анекдотов и шуток о путине и русских, и это количество с каждым днем только увеличивается.

"Телеграф" собрал самые смешные "результаты" народного творчества из сети, в частности о "частичной" мобилизации в рф. А также немного положительных шуток об украинцах и их воле к победе.

- Дед, а это правда, что у вас в хлеву пулеметы спрятаны? - Да ты что, враг наговаривает. - А правда, что у вас танк в сене стоит? - Да нет, это все проклятые враги. - Дедушка, а правда, что в колодце у вас подлодка? - Ну, чего нет, того нет…

Миссия МАГАТЭ установила, что ЗАЭС — это, безусловно, атомная станция. "Ну если лупанет, то лупанет", — добавляет глава миссии.

- Ты слышал, россияне оживили Бандеру? - Да, теперь нам нужно оживить Кутузова. - А для чего? - Пусть еще раз москву сожжет!

– В чем разница между украинцами и россиянами? – Нас мало, но мы стая. – А россияне? – Их много, но они стадо.

- Кум, а почему наши пошли в наступление только сейчас? - Потому что картошку выкопали!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о Вовочке.