Укр

Как назвать мобилизацию в россии? — Оrk and Travel: свежие анекдоты на злобу дня

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Как назвать мобилизацию в россии? — Оrk and Travel: свежие анекдоты на злобу дня Новость обновлена 29 сентября 2022, 09:44

Смех – это лучшее лекарство против паники, переживаний и плохого настроения

Украинский народ не теряет оптимизма даже во время войны и в каждом действии российских оккупантов находит что-то смешное. В сети уже набралось множество анекдотов и шуток о путине и русских, и это количество с каждым днем только увеличивается.

"Телеграф" собрал самые смешные "результаты" народного творчества из сети, в частности о "частичной" мобилизации в рф. А также немного положительных шуток об украинцах и их воле к победе.

- Дед, а это правда, что у вас в хлеву пулеметы спрятаны?

- Да ты что, враг наговаривает.

- А правда, что у вас танк в сене стоит?

- Да нет, это все проклятые враги.

- Дедушка, а правда, что в колодце у вас подлодка?

- Ну, чего нет, того нет…

анекдот о мобилизации в россии

Миссия МАГАТЭ установила, что ЗАЭС — это, безусловно, атомная станция.

"Ну если лупанет, то лупанет", — добавляет глава миссии.

анекдот о мобилизации москалей

- Ты слышал, россияне оживили Бандеру?

- Да, теперь нам нужно оживить Кутузова.

- А для чего?

- Пусть еще раз москву сожжет!

анекдот о русских пленных и залужном

– В чем разница между украинцами и россиянами?

– Нас мало, но мы стая.

– А россияне?

– Их много, но они стадо.

анекдот о химарс

- Кум, а почему наши пошли в наступление только сейчас?

- Потому что картошку выкопали!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о Вовочке.

Теги:
#Россияне #Шутки #Анекдоты #Оккупанты #Війна