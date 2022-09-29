Как назвать мобилизацию в россии? — Оrk and Travel: свежие анекдоты на злобу дня
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Украинский народ не теряет оптимизма даже во время войны и в каждом действии российских оккупантов находит что-то смешное. В сети уже набралось множество анекдотов и шуток о путине и русских, и это количество с каждым днем только увеличивается.
"Телеграф" собрал самые смешные "результаты" народного творчества из сети, в частности о "частичной" мобилизации в рф. А также немного положительных шуток об украинцах и их воле к победе.
- Дед, а это правда, что у вас в хлеву пулеметы спрятаны?
- Да ты что, враг наговаривает.
- А правда, что у вас танк в сене стоит?
- Да нет, это все проклятые враги.
- Дедушка, а правда, что в колодце у вас подлодка?
- Ну, чего нет, того нет…
Миссия МАГАТЭ установила, что ЗАЭС — это, безусловно, атомная станция.
"Ну если лупанет, то лупанет", — добавляет глава миссии.
- Ты слышал, россияне оживили Бандеру?
- Да, теперь нам нужно оживить Кутузова.
- А для чего?
- Пусть еще раз москву сожжет!
– В чем разница между украинцами и россиянами?
– Нас мало, но мы стая.
– А россияне?
– Их много, но они стадо.
- Кум, а почему наши пошли в наступление только сейчас?
- Потому что картошку выкопали!
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о Вовочке.