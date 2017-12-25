Смешная подборка для любителей веселья.
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Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал "Форбс" и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда валите на работу!
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