Есть волшебное слово Надо! Ещё есть волшебное слово Нафиг! И они прекрасно сочетаются между собой: Нафиг надо!

Есть волшебное слово Надо! Ещё есть волшебное слово Нафиг! И они прекрасно сочетаются между собой: Нафиг надо!