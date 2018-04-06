Убойная подборка анекдотов для наших читателей, чтобы они не грустили вечером.

А теперь слушай сюда, в последний раз предупреждаю, – инструктировала Фея Золушку. – На балу спиртное не хлестать! Это он должен позвать тебя замуж, а ты – убежать. А не наоборот, как было в прошлый раз…