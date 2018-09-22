День Независимости Украины

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Начинайте каждое утро со смеха: веселые анекдоты 22 сентября

Смотрите фото (5)
Анекдоты 22 сентября
06:06 Сегодня Телеграф

Позитивная подборка смешных анекдотов для настоящих юмористов.

Хотел на днях купить успокоительного, но увидел цену и распсиховался.

Если в кофе кофеин, то в какао кокаин?

Для разработчиков Т9 в аду есть отдельный козёл.

Ты понимаешь, что детство кончилось, когда засыпаешь на диване и просыпаешься на диване.

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Если вы в окружении крыс, значит, корабль еще плывет...

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Все по теме:

22 сентября, Анекдоты, Курьез, Позитив, Приколы, Смех, Юмор.
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