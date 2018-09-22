Анекдоты https://telegraf.com.ua/anekdots/4515551-nachinayte-kazhdoe-utro-so-smeha-veselyie-anekdotyi-22-sentyabrya.html
Начинайте каждое утро со смеха: веселые анекдоты 22 сентября
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06:06 Сегодня Телеграф
Позитивная подборка смешных анекдотов для настоящих юмористов.
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Если в кофе кофеин, то в какао кокаин?
Для разработчиков Т9 в аду есть отдельный козёл.
Ты понимаешь, что детство кончилось, когда засыпаешь на диване и просыпаешься на диване.
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