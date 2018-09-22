Начинайте каждое утро со смеха: веселые анекдоты 22 сентября

Хотел на днях купить успокоительного, но увидел цену и распсиховался.

Если в кофе кофеин, то в какао кокаин?

Для разработчиков Т9 в аду есть отдельный козёл.

Ты понимаешь, что детство кончилось, когда засыпаешь на диване и просыпаешься на диване.

Если вы в окружении крыс, значит, корабль еще плывет...