Время улыбаться: утренние анекдоты 24 сентября

Купил вентилятор - деньги на ветер.



- Штрих-кодирование, оно потеряло всякий смысл!

- Почему?

- А какой бы код не стоял, все равно производитель будет Китай!



Хватит тыкать в меня пальцем - я вам не айфон!



Когда мама Чиполлино режет его, она плачет. Не потому что лук, а потому что сын.



С психиатром тяжело спорить: ты ему — мысль, а он тебе — диагноз.