Анекдоты https://telegraf.com.ua/anekdots/4523795-vremya-ulyibatsya-utrennie-anekdotyi-24-sentyabrya.html
Время улыбаться: утренние анекдоты 24 сентября
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06:01 Сегодня Телеграф
Хорошее начало рабочей недели.
Купил вентилятор - деньги на ветер.
- Штрих-кодирование, оно потеряло всякий смысл!
- Почему?
- А какой бы код не стоял, все равно производитель будет Китай!
Хватит тыкать в меня пальцем - я вам не айфон!
Когда мама Чиполлино режет его, она плачет. Не потому что лук, а потому что сын.
Не грустите вечером: веселые анекдоты 23 сентября
С психиатром тяжело спорить: ты ему — мысль, а он тебе — диагноз.
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