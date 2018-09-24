День Независимости Украины

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Время улыбаться: утренние анекдоты 24 сентября

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06:01 Сегодня Телеграф

Хорошее начало рабочей недели.

Купил вентилятор - деньги на ветер.


- Штрих-кодирование, оно потеряло всякий смысл!
- Почему?
- А какой бы код не стоял, все равно производитель будет Китай!


Хватит тыкать в меня пальцем - я вам не айфон!


Когда мама Чиполлино режет его, она плачет. Не потому что лук, а потому что сын.

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С психиатром тяжело спорить: ты ему — мысль, а он тебе — диагноз.

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Все по теме:

24 сентября, Анекдоты, Курьез, Позитив, Приколы, Смех, Смешные картинки, Юмор.
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