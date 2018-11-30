Пятиминутка смеха: подборка курьезов и казусов из обыденной жизни

Позитивные эмоции очень важны для человека, поэтому регулярно необходимо пополнять хорошее настроение фото-подборкой.

Правильная инструкция к системе кондиционирования воздуха, патрульные автомобили в разных странах мира, пятничный рюкзак и другие забавные картинки далее.

С позитивным настроением хоть на край света!