Прежде всего - позитив: утренние анекдоты 31 марта

Самые позитивные анекдоты для хорошего настроения на весь день.

Мистер Проппер сначала изобрел шампунь, но после того, как у него от этого шампуня вылезли все волосы, он понял, что лучше этой фигней мыть пол.

Мужик, потерявший вчера борсетку. Знай. Семь тостов было за тебя!

Велосипедист - беда для экономики. Он не покупает машину, бензин, страховку. Не берет кредит. Не платит за мойку, стоянку и лекарства. Он здоров.

- Значит, Сергей, вы планируете поступать в нашу музыкальную школу?

- Да.

- У вас слух есть?

- Ну мы же как-то ведем диалог...

- Простите, но я удалил вам здоровый зуб. Придется теперь удалить еще и больной.

- Ну что делать... Хорошо, что вы не окулист!