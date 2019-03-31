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Воскресенье, 31.03.2019
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Прежде всего - позитив: утренние анекдоты 31 марта

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Прежде всего - позитив: утренние анекдоты 31 марта
05:55 Сегодня Телеграф

Самые позитивные анекдоты для хорошего настроения на весь день.

Мистер Проппер сначала изобрел шампунь, но после того, как у него от этого шампуня вылезли все волосы, он понял, что лучше этой фигней мыть пол.

Мужик, потерявший вчера борсетку. Знай. Семь тостов было за тебя!

 Велосипедист - беда для экономики. Он не покупает машину, бензин, страховку. Не берет кредит. Не платит за мойку, стоянку и лекарства. Он здоров.

- Значит, Сергей, вы планируете поступать в нашу музыкальную школу?

- Да.

- У вас слух есть?

- Ну мы же как-то ведем диалог...

Чтобы смех не прекращался: вечерние анекдоты 30 марта

- Простите, но я удалил вам здоровый зуб. Придется теперь удалить еще и больной.

- Ну что делать... Хорошо, что вы не окулист!

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