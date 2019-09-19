Смех до упада: анекдоты на день 19 сентября

1 - Почему ты не выходишь замуж, тебе никто не предлагал? - Мне очень много раз предлагали выйти замуж! - Ну и кто, например? - Мама с папой...

2 После первой брачной ночи, он: - Дорогая, я понял, что я у тебя не первый... Она: - Да. А я поняла, что и не последний!

3 В компании Самсунг всего два дизайнера: один держит айфон, другой обводит. Когда я был маленьким, я молился о велосипеде. Потом я понял, что бог работает по-другому: я украл велосипед и стал молиться о прощении.