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Четверг, 19.09.2019
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Смех до упада: анекдоты на день 19 сентября

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Смех до упада: анекдоты на день 19 сентября
12:05 Сегодня Телеграф

Этот день пройдут веселее с нашими анекдотами.

  • 1

    - Почему ты не выходишь замуж, тебе никто не предлагал?

    - Мне очень много раз предлагали выйти замуж!

    - Ну и кто, например?

    - Мама с папой...

  • 2

    После первой брачной ночи, он:

    - Дорогая, я понял, что я у тебя не первый...

    Она:

    - Да. А я поняла, что и не последний!

  • 3

    В компании Самсунг всего два дизайнера: один держит айфон, другой обводит.

    Когда я был маленьким, я молился о велосипеде. Потом я понял, что бог работает по-другому: я украл велосипед и стал молиться о прощении.

  • 4

    Придорожное кафе. Заходит водила-дальнобойщик, заказывает мясо. Тут в кафе вваливается три байкера, забирают заказ дальнобойщика. Дальнобойщик расплачивается с официанткой и уходит. Официантка подходит к байкерам, и один из них говорит ей:

    - Во лох! Даже за себя постоять не умеет!

    Официантка:

    - Да он ещё и водит хреново! Только что выезжал со стоянки - раздавил три мотоцикла.

Позитивное утро: прикольные анекдоты 19 сентября

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