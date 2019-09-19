Смех до упада: анекдоты на день 19 сентября

- Почему ты не выходишь замуж, тебе никто не предлагал?
- Мне очень много раз предлагали выйти замуж!
- Ну и кто, например?
- Мама с папой...
После первой брачной ночи, он:
- Дорогая, я понял, что я у тебя не первый...
Она:
- Да. А я поняла, что и не последний!
В компании Самсунг всего два дизайнера: один держит айфон, другой обводит.
Когда я был маленьким, я молился о велосипеде. Потом я понял, что бог работает по-другому: я украл велосипед и стал молиться о прощении.
Придорожное кафе. Заходит водила-дальнобойщик, заказывает мясо. Тут в кафе вваливается три байкера, забирают заказ дальнобойщика. Дальнобойщик расплачивается с официанткой и уходит. Официантка подходит к байкерам, и один из них говорит ей:
- Во лох! Даже за себя постоять не умеет!
Официантка:
- Да он ещё и водит хреново! Только что выезжал со стоянки - раздавил три мотоцикла.