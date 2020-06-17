Начните среду весело: утренние анекдоты 17 июня

В Одессе:
- После смерти хочу быть кремирована, а прах развейте с балкона над морем.
- Мама, да ви шо такое говорите?! С моря такой ветер, шо не пройдет и минуты, как вы уже снова будете дома.
- Мам, у меня две новости. Одна хорошая, вторая плохая.
- Давай с хорошей.
- Я больше так не буду.
- Доктор, у меня в - Так это легко поправить! 10 000 долларов - и никаких проблем!
голове маленький человечек все время ругается матом!
- Доктор, а знаете, что сейчас сказал маленький человечек?
Если холодильник пустой, то он все равно набирает два-три просмотра в день, если не больше.
После того как Петрович побывал в лесу и насладился кукованием кукушки, он перестал отчислять деньги в Пенсионный фонд.
Очень хитрая свинья уговорила волка принять ислам.