Начните среду весело: утренние анекдоты 17 июня

- Мама, да ви шо такое говорите?! С моря такой ветер, шо не пройдет и минуты, как вы уже снова будете дома.

- После смерти хочу быть кремирована, а прах развейте с балкона над морем.

2

- Мам, у меня две новости. Одна хорошая, вторая плохая.

- Давай с хорошей.

- Я больше так не буду.

- Доктор, у меня в - Так это легко поправить! 10 000 долларов - и никаких проблем!

голове маленький человечек все время ругается матом!

- Доктор, а знаете, что сейчас сказал маленький человечек?