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Начните среду весело: утренние анекдоты 17 июня

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Начните среду весело: утренние анекдоты 17 июня
Обновлено 04:46 Сегодня Телеграф
Эта подборка веселых анекдотов о женской одежде, стюарддессах и врачах.
  • 1

    В Одессе:

    - После смерти хочу быть кремирована, а прах развейте с балкона над морем.

    - Мама, да ви шо такое говорите?! С моря такой ветер, шо не пройдет и минуты, как вы уже снова будете дома.

  • 2

    - Мам, у меня две новости. Одна хорошая, вторая плохая.

    - Давай с хорошей.

    - Я больше так не буду.

    - Доктор, у меня в - Так это легко поправить! 10 000 долларов - и никаких проблем!

    голове маленький человечек все время ругается матом!

    - Доктор, а знаете, что сейчас сказал маленький человечек?

  • 3

     

    Если холодильник пустой, то он все равно набирает два-три просмотра в день, если не больше.

    После того как Петрович побывал в лесу и насладился кукованием кукушки, он перестал отчислять деньги в Пенсионный фонд.

  • 4

    Очень хитрая свинья уговорила волка принять ислам.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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