Начните утро с позитивной ноты: веселые анекдоты 24 июля

Прикольные анекдоты для наших любимых юмористов, в которых: про отдых на море, собак и книги.

Однажды я с шиком прокатился на "Бентли". Когда переходил дорогу на красный...

- Папа, я хочу большую Барби!

- Дочь, я тоже. Мама не разрешает.

"Екарный бабай", "японский городовой", "ексель-моксель" и еще 500 фраз и эвфемизмов в сборнике "Ругаемся при бабушке".

Я из того поколения, у которого слово "гаджеты" было ругательством, а не устройством.