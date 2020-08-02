Заряд позитива на день обеспечен: утренние анекдоты на 2 августа

Прикольная подборка смешных анекдотов, в которых: про девушек, любовь и лето.

- Батюшка, я не пью, не курю, за женщинами не волочусь, в карты не играю… Я правильно живу?

- Правильно, сын мой, но зря.

После того как встала на весы, я поняла, что на фантике слово "Коровка" - это не название, а предупреждение…