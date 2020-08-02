Заряд позитива на день обеспечен: утренние анекдоты на 2 августа

- Батюшка, я не пью, не курю, за женщинами не волочусь, в карты не играю… Я правильно живу?
- Правильно, сын мой, но зря.
После того как встала на весы, я поняла, что на фантике слово "Коровка" - это не название, а предупреждение…
- Как же хорошо летом на природе: запах разнотравья, щебет птиц, журчание реки! А эти нежнейшие ароматные шашлыки - ешь-ешь и никак не можешь остановиться!
- Петрович, какая-то странная у тебя объяснительная о прогуле получается…
Объявление.
"Юридически подкованный пенсионер задолбает любую организацию письменно или по телефону за символическое вознаграждение".