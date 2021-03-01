Ударная доза положительных эмоций: юморные анекдоты на утро

Как бы смешно ты не шутил, она выберет того, кто помимо этого умеет ещё и зарабатывать.

Каждую пятницу, покидая офис, шеф громко произносил: жопиздан!

Охрана напрягалась, уборщица крестилась…

И только переводчица Лена тихонько поправляла: Job is done.

По статистике девушкам, у которых в 9 классе есть на что посмотреть, в 11 уже есть, что рассказать.

В Германии дизайнерам, фрилансерам и творческим людям во время карантина делают выплаты по 5000 евро. Потому что в Германии очень хорошо знают, что будет, если расстроенный художник поменяет профессию.

Еще каких-то двадцать лет тому назад “подтянутым” называли человека спортивного, в хорошей физической форме. А сейчас “подтянутый” – это пациент пластического хирурга..