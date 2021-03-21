У Раков будет возможность подзаработать, а Скорпионам важно отрегулировать режим сна: гороскоп на неделю

Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года Овен

На этой неделе вы станете благоразумнее, и будете решать многие проблемы рациональными методами, без лишних эмоций. Выходные могут оказаться хлопотными из-за вашей личной звездной ситуации, но если займетесь духовной и душевной жизнью, то справитесь. В воскресенье дома вас могут ожидать хорошие новости.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года Телец

Не упускайте возможности поучиться у коллег и в свою очередь поделиться опытом с ними. Не исключены предложения новой работы или повышение по службе. Завершив важное дело в пятницу, вы заслужите благодарность от начальства. Полученную прибыль не спешите тратить на приятные мелочи – она скоро пригодится.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года Близнецы

Неделя окажется для вас удачной и радостной. Сбываются ваши давние мечты, реализуются важные планы. Это время продвижение вперед в карьере и в личной жизни. Крупные покупки лучше совершать в начале недели.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года Рак

Эта неделя может оказаться достаточно напряженной в эмоциональном плане, но вас будут поддерживать друзья и близкие люди. Уже в середине недели вы увидите, что всё меняется к лучшему. В выходные проявляйте активность и не скрывайте свои эмоции. Не упустите возможность подработать.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года Лев

С самого начала недели вам следует избегать людей со сложным характером и негативным отношением к жизни и к работе, так как вы можете подвергнуться их отрицательному влиянию. В выходные постарайтесь уладить семейные дела, внеся конструктивные предложения.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года Дева

Собравшись с силами, вам удастся реализовать важные проекты, что привлечет к вам внимание начальства. Но всячески боритесь с малейшим проявлением неуверенности в собственных силах. Ищите поддержку извне, но не спешите делиться подробностями. Воскресенье - хороший день для разрушения старого и ненужного и создания нового в личной сфере.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года Весы

Неделя будет благоприятна в сфере профессиональной деятельности и творческих изысканий, Вам представится возможность наладить важные связи и контакты. Если неудачи будут преследовать, воскресное полнолуние поможет разобраться в личных причинах. Не планируйте существенные покупки на понедельник и вторник.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года Скорпион

Удача нынче на вашей стороне - будет успешна любая деятельность, связанная с преподаванием, обучением, юриспруденцией, бизнесом. Появится возможность поднять свой профессиональный авторитет. Очень важно отрегулировать режим сна.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года Стрелец

На этой неделе вам вдруг захочется найти новых деловых партнеров, ярко проявить себя на работе, и получить по-настоящему глобальные результаты. Прислушивайтесь к внутреннему голосу. В пятницу лучше заранее продумать, что вы в силах сделать самостоятельно, а для чего потребуется помощь близкого человека.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года Козерог

На этой неделе возрастет ваш творческий потенциал, и, что будет весьма кстати, вы можете получить многообещающее деловое предложение. Шанс упускать не следует, но будьте внимательны, проверяйте надежность партнеров. К середине недели возможно ухудшение настроения. Несмотря на хандру, соглашайтесь на встречу с друзьями.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года Водолей

Как бы ни было скучно, но придется заниматься рутинными задачами. Чтобы неделя оказалась благополучной, не стоит посвящать в свои планы окружающих. В выходные возможен разлад в отношениях с близкими людьми из-за квартирного или финансового вопроса.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года Рыбы

Постарайтесь не впадать в депрессию, гоните от себя прочь тоскливые мысли. Сейчас не время строить грандиозные планы. Удача будет сопутствовать в малых делах. Из приятного – обнаружится коллега, с которым хорошо сходить на обед.