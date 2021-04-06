Тельцам стоит быть осторожнее на дорогах, а Козерогам можно заняться чем-то новым: гороскоп на 6 апреля

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 6 апреля 2021 для Овнов

В этот вторник звёзды разрешают вам ничего не делать. Даже призывают вас к этому. В противном случае придётся потом исправлять собственные ошибки и те, что были сделаны по вашему совету кем-то другим. Вы, следуя заветам своего эго, можете такого насоветовать второй половинке, что потом придётся вместе исправлять ситуацию. Позвольте ей спокойно заниматься своими делами.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 6 апреля 2021 для Тельцов

Будьте осторожны на дорогах. Звёзды говорят, вас ждёт опасность, связанная с движением. Постарайтесь не нарушать ПДД и не создавать аварийных ситуаций как пешеход. Вам в этот день нужно проявить чудеса терпимости, говорят звёзды. Вмешивайтесь только тогда, когда любимый человек будет стоять на грани совершения ошибки.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 6 апреля 2021 для Близнецов

Вам нужно быть осторожным с высказываниями в этот день. Особенно с теми, которые предназначены для близкого круга лиц. Избегайте незнакомцев и недругов. Предмет ваших чувств может отдалиться по "непонятным" причинам. Вспомните, что и кому вы говорили про него. Возможно, ваши слова нагло переврали. Не спускайте эту ситуацию на тормозах - разберитесь.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 6 апреля 2021 для Раков

Вам в этот день кто-то будет завидовать. Не хвастайтесь достижениями и успехами и вообще постарайтесь провести этот день тихо. Помните, что любит счастье?.Никому не рассказывайте о ваших отношениях в этот день - ни хорошее, ни плохое. Вокруг вас скопилась негативная энергия - кто-то хочет встать у вас на пути.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 6 апреля 2021 для Львов

Если вы почувствуете, что зависть начинает подкрадываться к вам, отгоните ее подальше и вспомните о ваших собственных успехах. Вам не стоит роптать на жизнь, иначе удача отвернётся от вас. Не обращайте внимания на пары, которые вы увидите 6 апреля. Рецепты идеальных отношений вам не подходят. В ваших вы - глава. И тут приходится действовать иначе.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 6 апреля 2021 для Дев

Если не будете лениться в этот день, успеете так много, что к концу недели у вас останется время на себя любимого. Только потратьте его именно на собственные нужды - такой случай вновь представится не скоро. 6 апреля вы сможете заняться собой. Побудьте в этот день жадиной и ни с кем не делитесь этой возможностью, даже с избранником. Если вы о себе не позаботитесь, он и подавно.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 6 апреля 2021 для Весов

Вас ничто не должно вывести из себя. Хотя поводы будут, но вам нужно продемонстрировать чудеса выдержки и хладнокровия. Кто-то может заметить это и сделать вам заманчивое предложение. При общении с любимым человеком (особенно в присутствии его родных) сохраняйте терпение. В этот день вам ни в коем случае нельзя раздражаться и ругаться.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 6 апреля 2021 для Скорпионов

Не пытайтесь прыгнуть выше головы в этот день. Все, что вы делаете, и так достойно всяческой похвалы. Если будете жадничать, потеряете достигнутое. Лучшее - враг хорошего. Помните об этом правиле 6 апреля. Звёзды говорят, в этот день вы рискуете "перелюбить" вторую половинку. Действуйте строго по плану.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 6 апреля 2021 для Стрельцов

Задачи будут множиться, а количество соратников, напротив, уменьшится. Звёзды говорят, что в этот день вам нужно обойтись собственными силами и не прибегать к помощи чужаков. Если в этот день избранник не поддержит вас в чем-то, не настаивайте. Спокойно делайте своё дело. Судьба все расставит по своим местам, и партнёр придёт к вам с извинениями.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 6 апреля 2021 для Козерогов

Если вы в этот день решите заняться чем-то новым, дерзайте, говорят звёзды. Они утверждают, что вас ждёт успех в любом деле, даже совершенно не знакомом. Если вы одиноки, в этот день велик шанс обрести свою любовь. Будьте настойчивы и оригинальны. Дайте волю фантазии - предмет ваших чувств не сможет устоять.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 6 апреля 2021 для Водолеев

Не делитесь в этот день сокровенным, даже с очень близкими людьми. Если ослушаетесь этого совета звёзд, рискуете испортить с кем-то отношения. Ваши умозаключения должны остаться в этот день при вас. Не рассказывайте любимому человеку о своих мыслях - скорее всего, они будут идти вразрез с представлениями партнера. А ссоры вам сейчас ни к чему.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 6 апреля 2021 для Рыб