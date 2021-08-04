Гороскоп на 4 августа: Львам не стоит ждать у моря погоды, а Девам - принимать спонтанные решения

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 4 августа 2021 для Овнов
Ночные светила и планеты помогут сегодня всем, кто собирается начать ремонт. Можно заводить домашних питомцев, покупать растения.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 4 августа 2021 для Тельцов
День хорош для психологической работы над собой, анализа трудностей, избавления от негатива. Сегодня важно побеспокоиться о собственной внутренней гармонии.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 4 августа 2021 для Близнецов
Будет отлично, если найдется время заняться самовыражением, узнать что-то новое или посвятить несколько минут медитации.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 4 августа 2021 для Раков
Астрологи рекомендуют проверить свой дом на наличие разного рода хлама. Пришло время избавляться от всего лишнего. То же самое касается отношений с людьми.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 4 августа 2021 для Львов
Не ждите у моря погоды, если хотите получить от жизни максимум позитива и добиться реализации задуманного.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 4 августа 2021 для Дев
Старайтесь ничего не делать спонтанно. В такой день необходимо все тщательно планировать.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 4 августа 2021 для Весов
Наступает благоприятный период для общения с близкими. Длительное уединение не доведет до добра.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 4 августа 2021 для Скорпионов
Не нужно ставить себе сегодня никаких ограничений. Ночные светила и планеты помогут вам преуспеть в делах и в любви. Оставайтесь замотивированными и амбициозными, кто бы что ни говорил.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 4 августа 2021 для Стрельцов
Старайтесь не обижать людей с тонкой душевной организацией. Наоборот, следует защищать их и окружать заботой. Они обязательно отплатят вам тем же в будущем.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 4 августа 2021 для Козерогов
Сегодня вас ждут большие успехи в делах и в работе. В течение дня нужно больше двигаться.
Водолей (20 января - 19 февраля)
Гороскоп на 4 августа 2021 для Водолеев
Это идеальный день для шопинга. Можно себя побаловать, но лучше не тратить все финансы. День прекрасно подходит для путешествий и деловых переговоров.
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 4 августа 2021 для Рыб
Излишняя агрессия сегодня может отпугнуть авторитетных людей и удачу. Это идеальный день для адвокатов, врачей и политических деятелей. Заботьтесь о своем здоровье.