В раритетном Mercedes-Benz поселились опоссумы.
И все же старые гаражи – место уникальное. В них можно найти порой настоящие раритеты.
И все же старые гаражи – место уникальное. В них можно найти порой настоящие раритеты.
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