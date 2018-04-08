Эти автомобили легко пройдут 300 тыс. км с минимальными затратами (Видео)

Названо автомобили, которые являются надежными и не принесут много затрат для вашего кошелька. Практически любой автомобиль может проехать 300 тысяч километров, различается только сумма, которую нужно будет вложить в него. Авторитетное международное издание Consumer Reports назвало 7 автомобилей, которые смогут проехать эти 300 тыс. километров без капитального ремонта.