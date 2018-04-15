Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: СМИ: На военной базе в Сирии произошел взрыв, среди погибших есть офицеры СМИ: На военной базе в Сирии произошел взрыв, среди погибших есть офицеры
Новости: Россия не планирует выводить свои войска из Приднестровья Россия не планирует выводить свои войска из Приднестровья
Новости: Арбитрам ЧМ-2018 разрешат прерывать матчи в случае проявления расизма Арбитрам ЧМ-2018 разрешат прерывать матчи в случае проявления расизма
Новости: Дуда: Оккупация части Украины мешает РФ вести диалог с другими странами Дуда: Оккупация части Украины мешает РФ вести диалог с другими странами
X

Креатив высшего уровня: энтузиасты решили снести дом внедорожником (Видео)

Suzuki Samurai
02:10 Сегодня Телеграф
autocentre.ua
Фото: Твиттер

Энтузиасты креативно подошли к вопросу снесения дома.

Зачастую “отправленные на пенсию” дома сносят при помощи спецтехники. Но одни энтузиасты решили проявить креатив в этом деле.

Это мощно: "Богдан Моторс" презентовал уникальный внедорожник (Видео)

Чтобы убрать строение, они использовали ненужный внедорожник Suzuki Samurai, доживающий последние дни.

Конечно, выглядит это весело и драйвово, вот только явно небезопасно.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Suzuki Samurai, Авто, Новости авто, Снос дома.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Автоновости

Skoda представит доступный кроссовер Компания Toyota создала новую линейку спортивных авто Студенты решили превратить кроссовер Skoda Karoq в кабриолет

Последние новости

Ученые установили, что недостаток свежего воздуха в офисе влияет на работоспособность Когда руки откуда надо: истинные шедевры, созданные руками человека (Фото) К актерскому составу мультфильма "Мулан" присоединился звезда "Неудержимых"
Сегодня читают
01 "Просто мы херню играли": Ракицкий - о матче с "Динамо"
02 "Он всегда мечтал играть в "Шахтере": Цыганык о переходе Леоненко в "Великий футбол"
03 Врачи указали безопасную дозу алкоголя для человека
04 США предъявили Сирии ультиматум
05 Ярославский прокомментировал переход Красникова в "Динамо"
Новости сегодня
05:54 Сексологи определили фрукты, которые повышают потенцию
05:13 Израиль поддерживает удары по химической инфраструктуре в Сирии
05:05 Горячие и изумительные: самые яркие девушки с хорватских пляжей (Фото)
04:54 Стал известен состав актеров новой части "Терминатора"
04:32 Смех до слез: когда задний план оказался интереснее самого фото
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: МИД РФ: Ударом по Сирии пытаются расчленить страну МИД РФ: Ударом по Сирии пытаются расчленить страну
Новости: Небензя: Удар по Сирии это международное хулиганство Небензя: Удар по Сирии это международное хулиганство
Новости: Януковичу не выплатили компенсацию Януковичу не выплатили компенсацию
Новости: Ученые выяснили, какую опасность здоровью несут консервированные продукты Ученые выяснили, какую опасность здоровью несут консервированные продукты
Добавить комментарий
0