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Старый внедорожник использовали для сноса дома (видео)

Suzuki Samurai
02:50 Сегодня Телеграф
autocentre.ua

Автомобиль, как способ уничтожить ненужное строение.

Зачастую “отправленные на пенсию” дома сносят при помощи спецтехники. Но одни энтузиасты решили проявить креатив в этом деле.

Чтобы убрать строение, они использовали ненужный внедорожник Suzuki Samurai, доживающий последние дни.

Конечно, выглядит это весело и драйвово, вот только явно небезопасно.

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Все по теме:

Suzuki Samurai, Автомобиль, Снос дома.
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