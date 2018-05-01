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Старый внедорожник использовали для сноса дома (видео)
02:50 Сегодня Телеграф
Автомобиль, как способ уничтожить ненужное строение.
Зачастую “отправленные на пенсию” дома сносят при помощи спецтехники. Но одни энтузиасты решили проявить креатив в этом деле.
Чтобы убрать строение, они использовали ненужный внедорожник Suzuki Samurai, доживающий последние дни.
Конечно, выглядит это весело и драйвово, вот только явно небезопасно.
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