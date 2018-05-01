Старый внедорожник использовали для сноса дома (видео)

Зачастую “отправленные на пенсию” дома сносят при помощи спецтехники. Но одни энтузиасты решили проявить креатив в этом деле.

Чтобы убрать строение, они использовали ненужный внедорожник Suzuki Samurai, доживающий последние дни.

Конечно, выглядит это весело и драйвово, вот только явно небезопасно.