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Renault представит в конце августа новый кроссовер

Renault
15:20 Сегодня Телеграф
auto.24tv.ua
Фото: из открытых источников

Французский концерн Renault представит в конце августа на Московском автосалоне новую модель кроссовера С-сегмента, которая заменит в некоторых странах Kadjar.

Тизеры будущей модели производитель показал за два месяца до дебюта. Сначала автомобиль будет выпускаться в России, а затем – в Бразилии, Китае и Корее.

В Украину модель поставляться не будет - отечественные потребители смогут купить французский Kadjar и в дальнейшем.

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Все по теме:

Renault, Авто, Кроссовер, Московский автосалон 2018.
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