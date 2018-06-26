Renault представит в конце августа новый кроссовер

Тизеры будущей модели производитель показал за два месяца до дебюта. Сначала автомобиль будет выпускаться в России, а затем – в Бразилии, Китае и Корее.

В Украину модель поставляться не будет - отечественные потребители смогут купить французский Kadjar и в дальнейшем.