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Renault представит в конце августа новый кроссовер
15:20 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Французский концерн Renault представит в конце августа на Московском автосалоне новую модель кроссовера С-сегмента, которая заменит в некоторых странах Kadjar.
Тизеры будущей модели производитель показал за два месяца до дебюта. Сначала автомобиль будет выпускаться в России, а затем – в Бразилии, Китае и Корее.
В Украину модель поставляться не будет - отечественные потребители смогут купить французский Kadjar и в дальнейшем.
Telegraf.com.ua