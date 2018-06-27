Британская машиностроительная компания Aston Martin раскрыла информацию о своем возрожденном суперкаре Aston Martin DBS Superleggera до дебюта.
Первые официальные фотографии уже обнародованы на просторах интернета.
Первые официальные фотографии уже обнародованы на просторах интернета.
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