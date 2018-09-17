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Subaru создала модернизированную версию спортивного купе BRZ

Subaru BRZ
10:27 Сегодня Телеграф
avtodream.org
Фото: avtodream.org

Компания Subaru усовершенствовала спорт купе BRZ для японского рынка.

Компания Subaru вывела на японский рынок модернизированную версию спортивного купе BRZ, которая получила новые аэродинамические элементы и по-другому настроенную подвеску.

Основные перемены заметны в задней части купе: за счет новых "плавников" и как следствие снижения турбулентности, снизился шум ветра.

С технической стороны изменений не произошло и под капотом по-прежнему работает 207-сильный оппозитный мотор объемом 2,0 L и крутящим моментом 217 Нм.

Модель RA Rasing предназначена для приверженцев трек-дней и ее отличают автоматически активизирующимся дифференциалом, гоночными сиденьями с четырьмя точками ремней безопасности и прочным каркасом.

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BRZ, Subaru, Subaru BRZ, Авто, модернизированная версия, Спортивное купе.
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