Автоновости https://telegraf.com.ua/auto/4499295-subaru-sozdala-modernizirovannuyu-versiyu-sportivnogo-kupe-brz.html
Subaru создала модернизированную версию спортивного купе BRZ
10:27 Сегодня Телеграф
Компания Subaru усовершенствовала спорт купе BRZ для японского рынка.
Компания Subaru вывела на японский рынок модернизированную версию спортивного купе BRZ, которая получила новые аэродинамические элементы и по-другому настроенную подвеску.
Основные перемены заметны в задней части купе: за счет новых "плавников" и как следствие снижения турбулентности, снизился шум ветра.
С технической стороны изменений не произошло и под капотом по-прежнему работает 207-сильный оппозитный мотор объемом 2,0 L и крутящим моментом 217 Нм.
Модель RA Rasing предназначена для приверженцев трек-дней и ее отличают автоматически активизирующимся дифференциалом, гоночными сиденьями с четырьмя точками ремней безопасности и прочным каркасом.
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