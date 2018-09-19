Вашему вниманию подборка автомобилей, на которых ездят полицейские из разных стран мира.

«Наша служба и опасна и трудна», — поётся в популярной песне из советского фильма про милицию. А еще эта служба требует отменных автомобилей. И это подтвердит любой полицейский из любой страны. Именно поэтому стражи порядка в каждом государстве хотят, чтобы на службе их департамента стояли только самые мощные и быстрые авто. Именно о лучших из них сейчас и пойдет речь. Вот горячая семерка тех, что были созданы служить и догонять.