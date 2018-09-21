Toyota начала продажи нового флагмана Land Cruiser 200 Executive Lounge

От стандартного Land Cruiser 200 новинка отличается черными фарами головного света, черными накладками на корпусах внешних зеркал и радиаторной решетке.

Также претерпел изменения дизайн переднего и заднего бампера, а на задней стойке появился логотип с названием новой серии, которое также проецируется на землю при посадке в автомобиль.

Список оснащения Land Cruiser Executive Lounge аналогичен максимальной комплектации Executive и включает полностью светодиодные фары, четырехзонный климат-контроль, систему выбора режимов движения, гидропневматическую адаптивную подвеску, беспроводную зарядку для смартфона, а также аудиосистему JBL с 14 динамиками и отдельным усилителем.