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Toyota начала продажи нового флагмана Land Cruiser 200 Executive Lounge

Toyota
05:39 Сегодня Телеграф
avtodream.org
Фото: avtodream.org

Японский автопроизводитель объявил старт продаж особой серии Land Cruiser Executive Lounge.

От стандартного Land Cruiser 200 новинка отличается черными фарами головного света, черными накладками на корпусах внешних зеркал и радиаторной решетке.

Также претерпел изменения дизайн переднего и заднего бампера, а на задней стойке появился логотип с названием новой серии, которое также проецируется на землю при посадке в автомобиль.

Список оснащения Land Cruiser Executive Lounge аналогичен максимальной комплектации Executive и включает полностью светодиодные фары, четырехзонный климат-контроль, систему выбора режимов движения, гидропневматическую адаптивную подвеску, беспроводную зарядку для смартфона, а также аудиосистему JBL с 14 динамиками и отдельным усилителем.

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Все по теме:

Land Cruiser 200 Executive Lounge, Toyota, Автомобили, Машины.
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