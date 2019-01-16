Компактный немецкий автомобиль, в который умещается гараж (Фото) Отдыхать в дикой природе с максимальным комфортом? Легко! Для того чтобы достичь этой цели, достаточно обзавестись подходящим домом на колесах. В Германии так и вовсе делают удивительные вещи. И недавно одна компания, специализирующаяся на выпуске кемперов, сделала мобильный дом с гаражом для легкового автомобиля.