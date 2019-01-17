Шикарные мотоциклы Harley-Davidson никогда не отставали от прогресса (Фото)

Марка Harley-Davidson известна на весь мир своими консервативными мотоциклами с двигателями в духе 30-х годов XX столетия. Однако это вовсе не означает, что в истории компании не пытались делать инновационные машины. Появлялись они не так часто, однако, несмотря на это, данные мотоциклы все-таки смогли пройти в пантеон лучших творений производителя.