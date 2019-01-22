Необычная эстетика домов-грузовиков (Фото)

Дома-грузовики не очень популярны в нашей стране, но на западе они стали очень популярны благодаря влиянию хиппи. Хоть подобные дома и не очень практичны, хаус-траки до сих пор пользуются спросом в Новой Зеландии и Австралии, несмотря на то, что мода на них в США и Британии уже довольно давно прошла.