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Необычная эстетика домов-грузовиков (Фото)
Дома-грузовики не очень популярны в нашей стране, но на западе они стали очень популярны благодаря влиянию хиппи. Хоть подобные дома и не очень практичны, хаус-траки до сих пор пользуются спросом в Новой Зеландии и Австралии, несмотря на то, что мода на них в США и Британии уже довольно давно прошла.
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