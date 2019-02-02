Джипни: Когда маршрутки превращаются в искусство (Фото) Филиппинские джипни – вариант местных маршруток, на протяжении десятилетий обеспечивали дешевым общественным транспортом миллионы жителей. На улице они сразу бросаются в глаза — ручная роспись, украшенные изображениями и всякими амулетами, от Бэтмена до младенцев, а также дискотечными огнями и хромированными колесами.