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Воскресенье, 10.02.2019
На базе Cadillac Escalade тюнинг-ателье Lexani Motorcars сделали лимузин (Фото)
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На базе Cadillac Escalade тюнинг-ателье Lexani Motorcars сделали лимузин (Фото)

Cadillac Escalade сам по себе является автомобилем немаленьким, но тюнинг-ателье Lexani Motorcars этого показалось мало и они сделали лимузин. Фирма Lexani Motorcars известна своими роскошными автомобилями, которые она строит на базе всего — от кроссоверов до микроавтобусов. Последним проектом стал лимузин на базе Cadillac Escalade.
zefirka.net
Фото: Телеграф
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Машина, Лимузин, Lexani Motorcars, Cadillac Escalade, Тюнинг-ателье.
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