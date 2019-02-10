На базе Cadillac Escalade тюнинг-ателье Lexani Motorcars сделали лимузин (Фото) Cadillac Escalade сам по себе является автомобилем немаленьким, но тюнинг-ателье Lexani Motorcars этого показалось мало и они сделали лимузин. Фирма Lexani Motorcars известна своими роскошными автомобилями, которые она строит на базе всего — от кроссоверов до микроавтобусов. Последним проектом стал лимузин на базе Cadillac Escalade.