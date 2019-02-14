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Привет из прошлого: популярные автомобили 80-х годов ХХ века (Фото)
1980-е годы были десятилетием чудной музыки и странной моды. Это был также период инноваций и роста для большинства крупных автопроизводителей. Вот самые крутые автомобили 80-х годов XX века, о которых мечтал почти каждый.
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