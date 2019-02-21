Стальные птицы: оригинальные раскраски самолетов (Фото)

Люди, часто или хотя бы периодически летающие самолётами знают, как внешний вид этого чуда техники может повлиять на настроение в полете. Некоторые авиакомпании (особенно в странах бывшего СССР) отправляют своих пассажиров на настолько потрепанных "машинах", что весь путь мы можем думать только о выживании. Встречаются и обратные случаи, когда авиакомпании, то ли в целях сохранения психологического равновесия клиентов, то ли из рекламных побуждений разукрашивают "стальных птиц" в удивительные цвета и рисунки.