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Пятница, 22.02.2019
Стальные птицы: оригинальные раскраски самолетов (Фото)
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Стальные птицы: оригинальные раскраски самолетов (Фото)

Люди, часто или хотя бы периодически летающие самолётами знают, как внешний вид этого чуда техники может повлиять на настроение в полете. Некоторые авиакомпании (особенно в странах бывшего СССР) отправляют своих пассажиров на настолько потрепанных "машинах", что весь путь мы можем думать только о выживании. Встречаются и обратные случаи, когда авиакомпании, то ли в целях сохранения психологического равновесия клиентов, то ли из рекламных побуждений разукрашивают "стальных птиц" в удивительные цвета и рисунки.
Фото: most-beauty.ru
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Самолет, Авто, Раскраска самолетов.
14:49 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф
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