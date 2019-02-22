Electra Meccanica Solo: электромобиль для истинных одиночек (Фото) Electra Meccanica Solo - это один из самых, пожалуй, необычных электромобилей последних лет, дизайн которого с легкостью способен удивить других участников дорожного движения. Несмотря на свой трехколесный кузов и "обрезанный зад", канадская компания уже смогла собрать более 2,4 миллиардов долларов предзаказов от будущих покупателей.